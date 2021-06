Automobile avvolta dalle fiamme dopo un incidente stradale a Civitanova Marche Il fatto ha avuto luogo nella mattinata di venerdì 11 giugno

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 11 giugno nei dintorni di Civitanova Marche, dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11.00 lungo la strada che conduce a Civitanova Alta. Non ancora pienamente ricostruita la dinamica dello scontro, che ha interessato una Peugeot e una Jeep: pochi secondi dopo l’impatto, il primo mezzo è stato parzialmente coinvolto in un incendio.

Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco, che nel giro di breve tempo sono riusciti a domare il rogo. I conducenti delle due vetture, rimasti entrambi feriti in maniera fortunatamente non grave, sono invece stati condotti per accertamenti presso l’ospedale di Civitanova Marche dai sanitari del 118.