Irregolare trovato in possesso di eroina a Civitanova Marche: arrestato Finito in manette un 21enne tunisino già colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale

Nel primo pomeriggio di mercoledì 6 gennaio i Carabinieri di Civitanova Marche hanno tratto in arresto un 21enne di nazionalità tunisina, sorpreso in possesso di alcuni grammi di stupefacenti.

Il giovane, notato in sella a una bicicletta in località Fontespina, alla vista delle forze dell’ordine si è immediatamente dato alla fuga, cadendo però dal proprio mezzo dopo pochi metri. Prima di essere raggiunto dai militari, egli ha scagliato lontano da sé alcuni involucri di plastica, al cui interno sono poi stati rinvenuti circa 50 grammi di eroina: nelle scarpe del ragazzo è invece stata scoperta una piccola quantità di hashish.

Per il 21enne è pertanto scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dai successivi controlli effettuati a suo carico è poi emerso come il giovane fosse già stato colpito da un provvedimento di espulsione dal Paese, emanato dalla Questura di Trapani all’inizio dello scorso anno.