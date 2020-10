Coronavirus, 4 positivi e 25 casi in isolamento domiciliare a San Severino Marche Il sindaco Piermattei: "Facciamo attenzione a tutte le raccomandazioni da parte dell'autorità sanitaria"

69 Letture Cronaca

Nel Comune di San Severino Marche si registrano i primi nuovi casi di contagio da Covid-19 dopo la pausa dalla fine del lockdown.

“Una ripresa ancora contenuta – fa sapere il sindaco, Rosa Piermattei, che invita comunque ad alzare la guardia – Al momento registriamo 4 positivi e 25 casi in isolamento domiciliare fiduciario. Come all’inizio dell’emergenza dobbiamo tornare a prestare massima attenzione per evitare una nuova diffusione di una pandemia che, lo ricordo, in città ha fatto anche vittime.

Invito tutti per questo ad indossare sempre la mascherina sia all’aperto che in luoghi dove si è a contatto con altre persone. Vanno evitati abbracci e strette di mano, va rispettata la distanza interpersonale minima di un metro. Vanno poi messe in atto le misure di igiene respiratoria, ovvero starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Evitiamo l’uso promiscuo pure di bottiglie e bicchieri e facciamo attenzioni a tutte le altre raccomandazioni da parte dell’autorità sanitaria”.