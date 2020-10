Giovane arrestato alla stazione di Civitanova: aveva ingerito 26 ovuli di eroina Protagonista della vicenda un 24enne di nazionalità nigeriana

Un 24enne originario della Nigeria è stato tratto in arresto a Civitanova Marche nella giornata di venerdì 2 ottobre, in quanto trovato in possesso di un considerevole quantitativo di droga.

Il giovane, arrivato in città a bordo di un treno regionale, è stato notato da alcuni uomini della Guardia di Finanza non appena sceso dal convoglio in questione: visto e considerato il suo palese nervosismo, le forze dell’ordine hanno pertanto deciso di condurlo in ospedale per alcuni esami.

Tali accertamenti hanno permesso di scoprire come il 24enne nascondesse 26 ovuli di eroina all’interno del proprio apparato digerente, per un peso complessivo di circa 275 grammi e un valore approssimativo pari a 30.000 euro.

Dopo aver recuperato la droga, le Fiamme Gialle hanno arrestato il ragazzo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: egli si trova ora recluso nel carcere anconetano di Montacuto.