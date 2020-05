Automobile distrutta dalle fiamme a Civitanova Marche, sul posto i Vigili del Fuoco Non ancora chiarite le cause alla base del rogo

75 Letture Cronaca

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di martedì 5 maggio a Civitanova Marche, dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme per cause non ancora appurate.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15.00. L’incendio ha interessato una vettura ubicata in via del Pincio: sul posto sono quindi accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento civitanovese, i quali mediante l’utilizzo di un’autobotte sono infine riusciti ad avere la meglio sul rogo, per poi mettere in sicurezza l’intera area.

L’automobile in questione è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre fortunatamente nessuna persona ha invece riportato conseguenze di alcun tipo.