Civitanova Marche, prosegue la rassegna Jam al cine-teatro Cecchetti Nella serata di mercoledì 20 novembre sarà la volta dello Spring Trio e L:SA

45 Letture Cultura e Spettacoli

Secondo appuntamento della rassegna Jam (Jazz and Mash). Mercoledì 20 novembre, alle 21.15 al cine-teatro Cecchetti di Civitanova Marche si esibiscono Spring Trio e L:SA per “Libero Dialogo per Percussioni Arpa Violoncello e Tratteggi”.

Il gruppo, formato da Francesco Savoretti alle percussioni, Angelo Casagrande al violoncello e Monica Micheli all’arpa classica, si contraddistingue per le atmosfere create dalla commistione di arpa classica, violoncello e tamburi a cornice. Il sound che ne scaturisce è delicato, morbido, dalle dinamiche leggere e rarefatte vicine alle arie di ispirazione celtica, ma con degli excursus che vanno diritti ai brani della tradizione mediterranea.

Con loro, che suoneranno brani tratti dall’ultimo disco Icimani, c’è l’illustratrice Lisa Gelli che, in contemporanea, porta la sua arte creativa in questo momento live.

Jam è il nuovo progetto dell’Azienda dei Teatri di Civitanova, realizzato con il patrocinio di Regione Marche, Assemblea Regionale e Camera di Commercio Unica, nato da un’idea di Pablo Corradini.

Biglietto intero a 12, ridotto a 8 per gli under 24. Vendita presso la biglietteria del cinema Rossini e online su www.liveticket.it; info 0733812936.

da: Teatri di Civitanova