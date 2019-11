San Severino, successo per la raccolta fondi destinata alle scuole dell’infanzia Ottenuti poco meno di 3.000 euro grazie alle coperte solidali messe in mostra in piazza del Popolo

Le coperte solidali scaldano piazza Del Popolo e raccolgono quasi 3mila euro da destinare alle scuole dell’Infanzia settempedane. E’ perfettamente riuscita l’iniziativa domenicale della onlus Mam Beyond Borders e del gruppo “Le nostre mani scaldano i bimbi”, iniziativa patrocinata dal Comune che è arrivata nel luogo simbolo della città di San Severino Marche grazie all’attività dell’associazione Help Sos Salute e Famiglia e all’idea della settempedana Francesca Forconi.

Analoga iniziativa, che si avvale sempre della collaborazione della Piccoli Giovani onlus, verrà riproposta a Roma l’8 dicembre prossimo e servirà per raccogliere altri fondi che permetteranno quasi sicuramente l’acquisto di una pavimentazione antitrauma per le aree giochi esterne ai plessi “Virgilio” e “Gentili” del Comprensivo “Tacchi Venturi”.

Alla campagna ha aderito anche il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, presente in piazza Del Popolo insieme al vice sindaco, Vanna Bianconi, alla presidente Cristina Marcucci e alle volontarie della Help Sos Salute e Famiglia.

Straordinario il colpo d’occhio offerto dalla enorme distesa di coperte colorate sulla piattaforma di piazza. Un messaggio importante per la solidarietà e per le tante iniziative pensate ed attuate per dare seguito a progetti socio-sanitari su tutto il territorio nazionale e in Paesi a risorse limitate.