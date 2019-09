Inaugurati a San Severino Marche i nuovi campi da tennis in via Campo Fiera Grazie al materiale particolare adoperato, l'impianto sarà fruibile nell'arco dell'intero anno

Taglio del nastro per la nuova pavimentazione dei campi all’aperto del Tennis Club settempedano. Due i nuovi terreni di gioco nell’impianto di via Campo Fiera, un tempo in terra rossa, ai quali si aggiungono altri due campi indoor in sintetico.

“Era da anni che c’era bisogno di questo intervento – ha sottolineato il sindaco, Rosa Piermattei, inaugurando il nuovo fondo realizzato grazie al bando “Sport missione Comune” e al sostegno finanziario dell’Istituto Credito Sportivo – La nuova superficie permetterà non solo prestazioni migliori per gli atleti, e in totale sicurezza, ma anche l’apertura del centro sportivo a un numero maggiore di ragazzi”.

L’utilizzo dei campi esterni all’impianto grazie al nuovo fondo passerà, infatti, da due a dodici mesi l’anno. Anche in caso di pioggia, nel giro di un’ora dal termine delle precipitazioni, il terreno di gioco sarà utilizzabile garantendo una velocità di gioco media e sicuramente più adatta anche a chi pratica. a livello professionistico e semi professionistico, questo tipo di sport.

Il primo cittadino settempedano ha voluto anche ringraziare presidenza e comitato di gestione del Tennis Club per aver messo a disposizione le strutture coperte in piena emergenza terremoto. Qui era stato allestito uno dei punti di prima accoglienza per garantire un tetto a chi viveva nella paura o, peggio ancora, era rimasto senza una casa.

“Gli iscritti al nostro circolo, in tutto un centinaio – ha ribadito portando il proprio saluto il presidente del sodalizio, Loretta Maglie – prima erano limitati dall’assenza di campi a disposizione. Finalmente risolviamo un problema annoso che ci ha costretto a fare delle scelte sofferte a discapito dei nostri stessi tesserati. Quello che festeggiamo con gioia è un sogno che si realizza”.

I lavori, costati circa 80 mila euro e realizzati dalla Tennis Service Srl di Giulianova, hanno permesso la realizzazione di un sottofondo in cemento e la successiva posa in opera di un tappetino in gomma di 4mm sul quale è stata poi poggiata una resina acrilica Mapei Tns Comfort insieme a una finitura Itf3, il top di gamma per questo genere di impianti.

Alla cerimonia di inaugurazione, benedetta da don Aldo Romagnoli, hanno preso parte anche il presidente regionale del Coni, Fabio Luna, l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, il presidente regionale della Federazione Tennis, Emiliano Guzzo, e il consigliere della Fit, Andrea Pallotto. Con loro pure il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, gli assessori Tarcisio Antognozzi, Vanna Bianconi e Jacopo Orlandani, i consiglieri di minoranza Francesco Borioni e Pietro Cruciani.

Soddisfazione per la ristrutturazione dell’impianto è stata espressa dal presidente regionale del Coni, Fabio Luna: “Ultimamente sempre più Amministrazioni comunali, come quella di San Severino Marche, hanno deciso di investire nello sport per i giovani”.

Il nuovo terreno di gioco sarà sicuramente una buona palestra per chi si sta avvicinando alla pratica del tennis. Il club settempedano registra ogni anno la presenza di una cinquantina di giovani atleti. Una decina i ragazzi che della racchetta ormai sono semi professionisti, ben dodici gli over 18 che ormai fanno parte dei professionisti con buoni risultati a livello regionale e nazionale. Merito anche dell’ottimo lavoro che stanno facendo gli istruttori Paolo Ticà, coach internazionale, Michela Cambiucci, Tommaso Eusebi e Andrea Tacchi, nella loro qualifica di primo grado, insieme al preparatore atletico Lorenzo Boccaccini.

Dopo il taglio del nastro del nuovo manto sintetico, i due campi di via Campo Fiera hanno visto inaugurare anche l’ottavo “Memorial Luigi Gheroni”, in calendario fino al 29 settembre, un open maschile e femminile limitato 2.6 che vedrà impegnati giocatori e giocatrici di spessore, non solo marchigiani.