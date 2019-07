Civitanova, automobilista ubriaco tampona i Carabinieri e tenta di darsi alla fuga L'uomo, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,9 grammi/litro, è stato denunciato e privato della patente

Disavventura non certo a lieto fine quella capitata a un’automobilista alcune sere or sono a Civitanova Marche: l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, ha infatti tamponato una pattuglia dei Carabinieri.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 22.30 in vicolo Tre Ponti, a Civitanova Alta. I militari si trovavano sul luogo dell’incidente per un altro intervento quando, all’improvviso, la vettura condotta dall’uomo ha centrato in pieno il mezzo delle forze dell’ordine nel tentativo di uscire da un parcheggio.

L’automobilista ha immediatamente cercato di darsi alla fuga, venendo tuttavia raggiunto dai Carabinieri dopo poche centinaia di metri.

Sottoposto al test alcolemico, egli è risultato positivo con un tasso pari a 1,9 grammi/litro, ovvero sia quasi quattro volte tanto rispetto ai limiti massimi imposti dalla legge. Per il civitanovese è così scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza, nonché il ritiro della sua patente di guida: i militari hanno inoltre disposto il sequestro del suo veicolo.