Anche San Severino Marche tra i comuni aderenti all’Earth Hour, l’Ora della Terra Dalle 20.30 alle 21.30 di sabato 30 marzo saranno così spente le illuminazioni della Madonnina di Castello al Monte

Il Comune di San Severino Marche aderisce alla grande mobilitazione globale del Wwf “Earth Hour (Ora della Terra)” che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Un gesto semplice ma che rappresenta la dimostrazione che, tutti insieme, si può fare una grande differenza.

Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 di sabato (30 marzo) saranno spente le luci del monumento della Madonnina di Castello al Monte.

Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo.

La IUNC (International Union for Conservation of Nature) ricorda che quasi la metà (il 47%) delle specie di mammiferi monitorate e quasi un quarto delle specie di uccelli (24.4%) subiscono l’impatto negativo dovuto ai cambiamenti climatici. In totale si tratta di circa 700 specie. A tutto questo va aggiunto che la perdita di biodiversità nel mondo comporta una perdita economica pari a 50 miliardi di dollari ogni anno.

Nella COP21 di Parigi, nel dicembre del 2015, si è però raggiunto un accordo storico che può segnare una inversione di tendenza, a patto che si acceleri la decarbonizzazione, cioè l’abbandono dei combustibili fossili e il passaggio all’energia rinnovabile e a modelli di efficienza e risparmio energetico.