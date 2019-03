La 2° edizione di “Civitanova all’Opera” si apre con la “Madama Butterfly” L'appuntamento è per venerdì 15 marzo alle ore 21.15 presso il teatro Rossini

Civitanova all’Operasi prepara per il grande debutto. Venerdì 15 marzo, alle 21.15, la seconda edizione della rassegna, che ha riportato la grande lirica a Civitanova Marche, apre il cartellone con un’opera pucciniana: Madama Butterfly.

La storia di Cio cio-san, rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano nel 1904 e poi leggermente rivista, è ambientata in Giappone e in brevissimo tempo è diventata una delle opere più amate dal pubblico di tutto il mondo per la bellezza di alcune melodie, tra cui la famosissima “Un bel dì vedremo”.

Sul palco Daria Masiero nel ruolo della protagonista Cio cio-san, il tenore Giuseppe Varano in quelli di Pinkerton, tenente della Marina degli Stati Uniti e il baritono Gianpiero Ruggeri (allievo di Bruscantini e presente alla prima edizione della rassegna) nelle vesti del console americano Sharpless.

Insieme a loro Rachele Raggiotti (Suzuki, servente di Cio-cio-san), Patrizio Saudelli (Goro, nakodo), Mimmo Lerza (Il principe Yamadori), Alessio De Vecchis (Lo zio bonzo), Davide Filipponi (Il commissario imperiale), Debora Senesi (Kate Pinkerton), Francesco Amodio (Lo zio Yakusidé).

La regia è a cura di Cinzia Mela e Andrea Rosati, la scenografia è di Luigi Ciucci, le luci sono di Fabio Rossi e Barbara Mugnai, mentre i costumi sono della Sartoria Arianna, il trucco e parrucco di Roberto Acquaroli. L’Orchestra Sinfonica Puccini e il Coro Gaspare Spontini vengono diretti da Alfredo Sorichetti, direttore artistico di Civitanova all’Opera.

Questa seconda edizione di Civitanova all’Opera è dedicata al grande basso-baritono civitanovese Sesto Bruscantini, a cento anni dalla nascita.

Prezzi da 25 a 55 euro; sono previste numerose riduzioni per gruppi di almeno 7 persone, under 24 – over 65 – tesserati biblioteca comunale Civitanova Marche, convenzionati Unitre e Banco Marchigiano, tesserati Ant, Avis, Aido, Croce Verde, Iscritti Rotary Civitanova Marche, Lions Club Cluana, Inner Wheel di Civitanova Marche, Lions Club Host di Civitanova Marche.

Biglietti disponibili su http://www.liveticket.it/teatridicivitanova. I possessori del BONUS CULTURA, possono acquistarli scegliendo la tariffa riservata 18app e Carta Docente.

Info: 0733/812936, www.civitanovaallopera.it.

da: Teatri di Civitanova