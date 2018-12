Stalking nei confronti dell’ex, giovane di 29 anni denunciato a Civitanova Marche In un'occasione l'uomo era arrivato al punto di aggrapparsi all'automobile della ragazza con cui aveva da poco interrotto una relazione

Un giovane di 29 anni è stato denunciato per stalking dai Carabinieri di Civitanova Marche a causa dei ripetuti atti persecutori compiuti ai danni della sua ex-compagna, che da ormai due mesi era costretta a vivere nel terrore.

Dopo la fine della loro relazione, infatti, il 29enne aveva cominciato a seguire costantemente gli spostamenti della sua coetanea, arrivando in un’occasione persino ad aggrapparsi all’automobile della ragazza.

Tale episodio, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, ha quindi contribuito alla decisione presa nei confronti dell’uomo, che per via dei suoi comportamenti aveva indotto la sua vittima a cambiare abitudini di vita e a vivere in un perenne stato d’ansia.