Mise a segno furti tra Ascoli e Teramo, latitante tratto in arresto a Civitanova Marche Già condannato a tre anni di reclusione per furto aggravato, il 32enne è stato individuato mentre passeggiava lungo corso Umberto I

Un latitante romeno di 32 anni, già condannato per furto aggravato e destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, è stato rintracciato e arrestato a Civitanova Marche nel tardo pomeriggio di martedì 27 novembre.

Alle 18.00 circa una pattuglia dei Carabinieri ha notato l’individuo in questione, M.F.S., mentre stava percorrendo a piedi corso Umberto I.

Dopo averlo seguito fino alla stazione ferroviaria, i militari lo hanno quindi fermato e identificato, scoprendo così che il 32enne era stato destinato a tre mesi di reclusione per via di alcuni furti commessi tra Ascoli e Teramo in un lasso di tempo compreso tra il 2014 e il 2016.

M.F.S. è stato infine condotto nel carcere di Fermo, struttura dove sconterà la pena comminatagli.