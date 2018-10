Camion finisce contro il sottopasso e perde il carico, traffico in tilt a San Severino Marche L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di giovedì 11 ottobre nei pressi del ponte Sant'Antonio

82 Letture Cronaca

Disagi alla viabilità cittadina, sia in ingresso che in uscita dal centro urbano, per un incidente che ha coinvolto intorno alle 7 di giovedì 11 ottobre un autoarticolato all’altezza del sottopasso ferroviario di ponte Sant’Antonio. L’autocarro ha urtato con una barra del rimorchio la struttura in cemento e ha perso parte del carico, pacchi di bobine di carta cellulosa, che è finito sulla sede stradale insieme alla copertura dell’appendice finendo così per ostruire gran parte della carreggiata.

Ferito lievemente il conducente del mezzo, un autotrasportatore di Moie di Maiolati Spontini che stava raggiungendo un’attività del posto per una consegna.

Per regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. L’ingresso alla città di San Severino Marche è stato chiuso, provenendo da Castelraimondo, all’altezza dell’incrocio con la 361 “Septempedana” mentre per l’uscita dal centro urbano è stata istituita una deviazione sul posto. I rallentamenti sono stati più consistenti in concomitanza con l’ingresso degli alunni a scuola.