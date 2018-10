Civitanova Marche, malore fatale per un automobilista fermano di 65 anni L'uomo, Carlo Ercoli, si è sentito male mentre si trovava alla guida: inutile ogni tentativo di soccorso

Un 65enne residente a Fermo, Carlo Ercoli, ha perso la vita nella serata di martedì 9 ottobre in seguito a un malore accusato a Civitanova Marche mentre si trovava alla guida della propria automobile.

L’uomo, al volante di una Mercedes diretta verso nord, dopo essersi sentito male è finito addosso alle recinzioni presenti nei pressi della rotatoria di San Marone, a pochi metri di distanza dal vicino distributore di carburante.

L’incidente, verificatosi intorno alle 22.00, ha richiamato sul posto i soccorritori del 118, i quali non hanno però potuto far nulla per scongiurare la morte di Ercoli, già spirato al momento dell’arrivo dell’ambulanza.