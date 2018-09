Nasce a Macerata la prima squadra di calcio a 11 femminile La YFIT Macerata, creata da Massimiliano Avallone, coinvolgerà oltre sessanta ragazze tra prima squadra e giovanili

Il calcio maceratese si tinge di rosa. Nasce in città la Società YFIT Macerata calcio femminile, prima squadra di calcio a 11, che si pone come riferimento per tutti i Comuni della provincia. Sono già sessanta le ragazze iscritte provenienti, infatti, oltre che dal capoluogo anche da Civitanova Marche, San Ginesio, Matelica, Loro Piceno, Montecassiano, Montefano ed altri comuni ancora. Quattro i settori, Under 10, Under 12, Under 15 e Prima squadra che disputerà il campionato di serie D.

L’idea del progetto è di Massimiliano Avallone, presidente della squadra, che avendo vissuto a Londra per lavoro ha avuto modo di entrare in contatto con questa disciplina sportiva e ha deciso riproporla al suo rientro in Italia. Dall’inglese “Youth Fitness – Gioventù in movimento” deriva infatti il nome della società YFit che ha poi scelto il bianco e blu come colori sociali ispirandosi alla simbologia del bianco quale prospettiva di unione tra atlete di diverse culture e all’azzurro che contraddistingue il territorio della Provincia di Macerata.

Il benvenuto e un in bocca al lupo per l’avvio della stagione calcistica è stato rivolto alla squadra maceratese dall’assessore allo sporto Alferio Canesin che si è detto soddisfatto dell’arricchimento dell’offerta sportiva maceratese grazie ad una nuova disciplina.

Rispetto, uguaglianza e aggregazione sono i valori cardine di cui il progetto si fa promotore, rimarcando il concetto che il calcio può essere veicolo di buone abitudini e di promozione turistica del territorio. La novità di cui la nuova compagine sportiva si fa promotrice consiste infatti nel Terzo tempo, un momento conviviale dopo i due tempi regolamentari dell’incontro in cui le due squadre, gli arbitri, gli staff tecnici e i tifosi si incontrano per condividere prodotti tipici della gastronomia locale. Lo sport diventa quindi un veicolo per di promozione e offre un nuovo volto fatto di amicizia e condivisione che affianca la sana competizione sportiva.

Le gare di campionato si svolgeranno allo Stadio della Vittoria. E’ in corso una campagna abbonamenti, 27 euro per tredici partite, mentre il costo del biglietto di ogni competizione è di 3 euro e comprende anche un cocktail di benvenuto. Domenica 14 ottobre fischio iniziale per la Coppa Italia e Domenica 18 novembre al via invece il campionato di serie D Marche-Umbria.

Tra i programmi della società, anche l’organizzazione della seconda edizione della Coppa di calcio femminile nazionale Under 17 che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 nel centro sportivo Salesiani Don Bosco a cui hanno già dato la loro adesione a questa edizione le squadre Ascoli Picchio, Perugia, Jesina, Arezzo, Castel Vecchio-Cosenza.

Uno dei punti di forza del progetto è anche YFIT Junior Girls Soccer Camp, un campo estivo che avrà luogo nelle prime due settimane di luglio 2019, con lo scopo di far avvicinare anche le più giovani ai valori dello sport e del gioco di squadra.

Info: www.yfit.it – 339 8943306