In fase di completamento i lavori stradali riguardanti il centro storico di San Severino Ulteriori interventi sono già stati disposti nei confronti di alcune frazioni e del villaggio per terremotati "Campagnano"

Conclusi i lavori di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi di via Lorenzo d’Alessandro da parte delle imprese Global Service e Fiorini di San Severino Marche, in vista della cerimonia di inaugurazione della nuova scuola provvisoria programmata per giovedì 13 settembre, l’ufficio Manutenzioni del Comune insieme all’impresa Gatti e Purini di San Severino Marche sta portando a termine, in queste ore, anche l’asfaltatura di viale Bigioli. L’opera di manutenzione straordinaria interessa praticamente “l’anello” che collega l’area del centro cittadino con il rione Di Contro, passando per ponte Sant’Antonio. Sullo stesso tratto di strada la municipalizzata Assem Spa ha anche provveduto all’installazione di una nuova illuminazione con nuovi lampioni.

Intanto sono stati avviati anche i lavori di pulizia delle sponde e dell’alveo del fiume Potenza a ridosso del ponte Luzio riaperto di recente a seguito delle opere di rifacimento dell’impalcato. Le opere sono state affidate all’impresa settempedana Costrem di Michele Meschini. Nella stessa area è stato realizzato anche un nuovo parcheggio con diciassette posti auto e si è provveduto alla ripulitura delle aiuole e di tutti gli spazi verdi.

Gli operai dell’ufficio Manutenzioni sono al lavoro anche per la pulizia dei vicoli e delle piazzette del centro storico dove non è facile arrivare con la macchina spazzatrice. Pulizie straordinarie hanno interessato anche alcune frazioni mentre altre sono in corso d’opera negli spazi verdi del villaggio terremotati Campagnano, nel rione di San Michele. Qui l’impresa che ha eseguito l’urbanizzazione ha provveduto anche alla sistemazione dei viottoli e degli spazi destinati a verde pubblico.

“Dopo l’estate ci eravamo ripromessi di sistemare il centro storico e le frazioni. Piano piano arriveremo dappertutto – spiega il sindaco, Rosa Piermattei, dopo l’ennesimo sopralluogo nel cantiere della nuova scuola dove all’esterno i Vivai Manfrica di San Severino Marche stanno posizionando un manto erboso naturale con impianti di irrigazione che prevede anche la sistemazione delle staccionate e la messa a dimora di alcune siepi. L’inaugurazione del complesso di via Lorenzo d’Alessandro ci ha tenuto ovviamente molto impegnati anche perché per l’occasione abbiamo sistemato le strade di tutto il quartiere che da tempo attendeva un’operazione di maquillage. Si tratta del più importante cantiere della ricostruzione che ad oggi viene portato a termine. Siamo a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, ce l’abbiamo messa tutta e siamo riusciti a mantenere l’impegno preso con gli studenti e la cittadinanza”.