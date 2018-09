San Severino si prepara a ospitare la nuova edizione di “Street Sport” Da venerdì 7 a domenica 9 settembre previsti tornei e attività varie

Sport in vetrina il prossimo fine settimana a San Severino Marche per la nuova edizione di “Street sport”, evento promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, che coinvolgerà tutte le associazioni sportive dilettantistiche locali, si aprirà venerdì (7 settembre) con una gara podistica non competitiva riservata ai tesserati Fidal o agli atleti certificati, organizzata in collaborazione con l’Avis di San Severino Marche e con la Polisportiva Serralta, su di un circuito cittadino adatto a tutti della lunghezza di cinque chilometri e mezzo. Ritrovo e iscrizioni dalle ore 20 in piazza del Popolo, partenza alle ore 20.45. E’ previsto un contributo di partecipazione di 5 euro. Ai partecipanti verrà consegnato un pacco gara e sarà offerto un ricco ristoro. Previsti inoltre premi per i primi classificati, sia nella categoria donne che nella categoria uomini, per i gruppi più numerosi e altri premi a sorpresa per tutti.

Dopo il via alla gara podistica è prevista la partenza anche di una passeggiata in notturna alla scoperta del centro storico (contributo di partecipazione e assicurazione 8 euro con consegna di gadgets per tutti e ristoro durante il percorso).

Sabato (8 settembre) l’evento entrerà nel vivo fin dal pomeriggio, a partire dalle ore 16, con la chiusura di piazza del Popolo che si trasformerà in una vera e propria vetrina per presentare le varie discipline sportive e le società che aderiscono all’appuntamento. Sarà presente il Ludovandi Emergency, aperto gratuitamente a bambini e ragazzi, grazie all’associazione Help Sos Salute e Famiglia. Dalle 17.30, a cura del Comitato settempedano della Croce Rossa Italiana “Mass training”, esercitazioni con il defibrillatore alla presenza di personale specializzato e formatori. Alle ore 21 sfilata delle società sportive con la partecipazione di campioni e atleti. Presentano Marco Moscatelli e Taryn Piccinini, ospite la cantante Marta Porrà.

Domenica (9 settembre) l’ovale simbolo della Città di San Severino Marche, la bellissima piazza del Popolo, ospiterà a partire dalle ore 10.30 giochi e sport promossi dalle associazioni sportive “Sport in Piazza”. Saranno presenti campioni, atleti tecnici e tesserati per accogliere e far divertire bambini e ragazzi con giochi e piccoli tornei. Alle 21, al palasport comunale “Albino Ciarapica”, la tre giorni “Street sport” si chiuderà con il torneo di calcetto in memoria di Matteo Falistocco jr. Nel corso del memorial saranno raccolti fondi da destinare in beneficenza. Sia sabato 8 settembre che domenica 9 settembre presso il Circolo Tennis “Open San Severino Goodby Red Clay”, torneo maschile e femminile con un ricco montepremi. All’iniziativa sarà presente anche il Circolo scacchi “La Torre Smeducci” che, nella giornata di domenica 9 settembre, proporrà uno stage con il maestro Danyyl Dvirnyy al palazzo Arcivescovile. Alle 20.30, sotto i portici di piazza del Popolo, il super esperto di scacchi affronterà un torneo blitz 3+2. Per praticare le attività sportive proposte da “Street sport” sarà necessario possedere il braccialetto di iscrizione preliminare che garantirà una copertura assicurativa. Il braccialetto si può acquistare in Pro Loco a partire da venerdì al costo di 8 euro. Il pacchetto-famiglia prevede 2 braccialetti a 10 euro oppure 3 braccialetti a 12 euro per partecipanti dello stesso nucleo familiare.