Maxi sequestro all’Hotel House di Porto Recanati, due denunciati Sequestrate sostanze stupefacenti e ingenti quantità di articoli contraffatti

Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata, Civitanova Marche e Porto Recanati ha permesso un maxi sequestro di merce e di sostanze stupefacenti presso due appartamenti all’interno dell’Hotel House di Porto Recanati.

Il “bottino” dei finanzieri, in particolare, include oltre 1300 articoli contraffatti, una pressa a caldo per stampare su indumenti i loghi di noti marchi della moda di lusso, dieci dosi di eroina per un totale di 8,5 grammi e alcune banconote false.

Sono stati individuati due uomini di origine senegalese, i quali sono stati denunciati. Nell’ambito del commercio abusivo, altri 280 articoli sono stati sequestrati a tre venditori. I controlli ad alcuni esercizi commerciali hanno fatto poi emergere quattro lavoratori in nero.

In un bazar gestito da un uomo di origine pakistana, inoltre, è stato effettuato un enorme sequestro di oltre 50mila articoli che violavano il codice del consumo.