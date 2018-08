Si concluderà mercoledì 8 agosto il festival “Civitanova Danza in piazza” La giornata conclusiva dell'evento vedrà lo spettacolo acrobatico Sonics in piazza XX Settembre

Civitanova Danza in piazza, una vera e propria festa per tutti (ingresso gratuito), conclude mercoledì 8 agosto la venticinquesima edizione del Festival Civitanova Danza, dedicato al maestro Enrico Cecchetti e promosso dal Comune di Civitanova Marche, dai Teatri di Civitanova e dall’AMAT.

Piazza XX Settembre è animata dagli acrobati di Sonics. Sospesi a venti metri di altezza, appesi ad una grande piramide d’acciaio che fa da fulcro e collante ad acrobazie aeree e coreografie sviluppate tra cielo e terra, i Sonics presentano uno dei loro spettacoli di maggior successo, Osa, felice connubio tra atmosfere fiabesche, design e tecnologia, una vera e propria sfida alle leggi di gravità e un invito all’uomo ad andare oltre i propri limiti. Uno show fortemente visuale che coniuga potenza e grazia fisica in un mix perfetto fatto di corpi e coreografie che interagiscono con macchine sceniche, ideate dal direttore artistico Alessandro Pietrolini con la complicità di tutti gli artisti della compagnia.

Accanto agli spettacoli il festival rinnova e amplia l’appuntamento con la formazione di cui è espressione il Campus Civitanova Danza per Domani che si svolge in città dal 6 all’11 agosto con la consulenza artistica di Paola Vismara (docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala) e i docenti della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala e del Ballet de l’Opéra de Paris: Frédéric Olivieri (direttore del Corpo di Ballo Teatro alla Scala e della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala), Florence Clerc (professeur du ballet, Ballet de l’Opéra de Paris), Claudia De Smet (ballerina e assistente coreografa Ballet Preljocaj) e Fabrizio Monteverde (coreografo internazionale).

L’avventura Sonics nasce nel 2001 da un’idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente, tuttora, rispettivamente, performer, autore degli spettacoli e direttore artistico della compagnia (Alessandro) e performer, costumista e coreografa (Ileana). Il progetto diventa realtà con l’arrivo di Fanzia Verlicchi nel 2003. Nel 2010 i Sonics decidono di intraprendere la loro prima tournée teatrale e da allora hanno calcato i palchi di tutti i più importanti teatri e festival d’Italia e del mondo (oltre all’Italia, Scozia, Germania, Grecia, Turchia, Israele, Austria, Romania, Emirati Arabi). Oltre all’avventura teatrale, i Sonics hanno preso parte a grandi eventi mediatici internazionali come – solo per citarne alcuni – la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006, la Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012 e, ultimo in ordine di tempo, la Cerimonia di Apertura di Pitti Uomo a Firenze a Giugno 2017 (in una Piazza de’ Pitti gremita di 80.000 persone). I Sonics coniugano da sempre gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo. Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria ideazione appesi ad autogru, americane o al graticcio di un teatro. Giorno per giorno, nella Sonics Creative Lab, situata a pochi chilometri da Torino, si costruisce, grazie a un solido e affiatato gioco di squadra fatto di passione, sacrifici e soddisfazioni, il sogno di un gruppo di persone e la solidità di un nome oramai apprezzato in tutto il mondo.

I numeri: 30 paesi visitati, 973 repliche, 1.300.000 spettatori.

Osa è uno spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini, coreografie a cura dei performer della compagnia sotto la direzione di Alessandro Pietrolini, i costumi di Ileana Prudente e Irene Chiarle, il disegno luci di Luca Perrone e Alessandro Pietrolini. Lo spettacolo è prodotto da Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi.

Per informazioni: Teatro Rossini 0733 812936. Inizio spettacolo ore 21.30.