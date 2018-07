La rassegna TAU pronta a sbarcare a San Severino Marche con “L’Iliade” L'appuntamento è per lunedì 23 luglio presso il Parco Archeologico di Septempeda

Lunedì 23 luglio il Parco Archeologico di Septempeda di San Severino Marche ospita nel cartellone del TAU/Teatri Antichi Uniti – ventesima rassegna regionale di teatro classico promossa da AMAT, MiBAC, Regione Marche, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con Comuni del territorio sedi di teatri e luoghi suggestivi – Iliadeproposta dai Teatri di Sanseverino da un’idea di Francesco Rapaccioni.

L’Iliade è la prima “storia” narrata, la vicenda emblematica di tutte le faccende umane, precedenti e successive, il romanzo che fa il punto, una volta per tutte, su sentimenti e accadimenti dell’umanità. L’Iliade è storia di guerra e di pace prima di Tolstoi, storia di amore e di amicizia prima del Romanticismo, storia di politica e di società prima del Novecento, storia di coraggio, onore e valore prima del contemporaneo. È la storia di un viaggio nello spazio e nel cuore, una storia della memoria, individuale e collettiva, che analizza, sotto la lente d’ingrandimento, l’animo dell’uomo e i suoi sentimenti. Una storia che ha contribuito in maniera fondamentale a creare l’identità dell’uomo contemporaneo. Oggi più che mai ci sembra necessario riascoltare quella storia e sottolineare i valori che ne stanno alla base, in senso inclusivo e in un’ottica di civile e pacifica convivenza. Dopo avere presentato, negli anni scorsi, i testi di Seneca e i poeti d’amore delle letterature greca e latina, quest’anno i Teatri di Sanseverino mettono in cartellone Iliade in una versione ridotta e per frammenti, ripercorrendo a grandi linee la trama e i momenti più noti e significativi, contaminando il testo omerico con minime glosse di autori successivi. A leggere il testo è l’Associazione Sognalibro, le pause musicali sono curate da giovani e bravi musicisti di San Severino:

Filippo Boldrini violoncello, Riccardo Brandi clarinetto, Simone Montecchia fagotto, Paolo Moscatelli violino e Ludovico Rapaccioni contrabbasso. Lo spettacolo offre un’occasione per presentare al pubblico i “talenti del luogo” in un luogo estremamente suggestivo come le Terme della città romana di Septempeda, uno dei sette parchi archeologici della Regione Marche, recentemente oggetto di approfondite indagini della Soprinprtendenza che hanno rivelato risultati sorprendenti.

In occasione dello spettacolo, alle ore 20.30 e alle ore 23 avranno luogo le visite al Parco Archeologico di Septempeda a cura di Pro Loco San Severino Marche con aperitivo offerto dal Comitato del Quartiere Settempeda.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Per informazioni: Pro Loco 0733 638414.

Inizio spettacolo ore 21.30.