Controlli Guardia di Finanza, sequestrati 2.500 articoli contraffatti o pericolosi per la salute L'irregolarità di tali prodotti è emersa nel corso di accertamenti condotti tra Porto Recanati e Civitanova Marche

Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza tra Civitanova Marche e Porto Recanati ha portato al sequestro di migliaia di prodotti contraffatti o pericolosi per la salute degli acquirenti, nonché alla denuncia di dodici persone.

I controlli in questione sono andati avanti per settimane e hanno visto coinvolto anche il famigerato complesso dell’Hotel House di Porto Recanati.

Nell’ambito di questi accertamenti, i finanzieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 2.500 articoli non a norma: si tratta perlopiù di capi d’abbigliamento, occhiali da sole e altri oggetti pronti a essere immessi sul mercato in occasione dell’avvento della stagione estiva.

In aggiunta ai dodici individui denunciati per irregolarità varie, altre quattro persone sono state segnalate sotto il profilo amministrativo: gli inquirenti sono ora al lavoro al fine di risalire ai produttori della merce sequestrata o ai canali d’approvigionamento usati per far arrivare tali prodotti nelle Marche.