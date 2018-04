Sabato 21 aprile secondo appuntamento con la rassegna “Civitanova all’opera” Dopo il successo della "Traviata" è la volta della "Tosca", che avrà inizio alle ore 21.00

Giornate intense di prove per il cast di Tosca, l’opera di Giacomo Puccini che sarà in scena sabato 21 aprile, alle 21, al Teatro Rossini di Civitanova Marche. Dopo il successo della Traviata, un altro grande titolo per la stagione lirica di Civitanova all’opera, con la direzione artistica di Alfredo Sorichetti.

Sul palco Annalisa Raspagliosi sarà la protagonista Flora Tosca, affiancata da Valter Borin nei panni di Mario Cavaradossi e di Gianfranco Montresor in quelli del barone Scarpia. La regia è di Andrea Rosati, le scene sono di Luigi Ciucci e i costumi sono di Arianna sartoria. La direzione d’orchestra è affidata al Maestro Alfredo Sorichetti.

Il cast viene completato da Romano Dal Zovo (Cesare Angelotti), Alessandro Busi (sagrestano), Stefano Consolini (Spoletta), Davide Filippone (Sciarrone), Andrea Ghiglia (un carceriere), Rocco Tartabini (un pastore), il Coro Associazione Ventidio Basso diretto da Giovanni Farina e l’Orchestra Sinfonica Puccini.

“Sarà una Tosca spettacolare con un cast di artisti che regolarmente si esibiscono nei teatri più prestigiosi del mondo – dichiara Sorichetti – . Sono felice che Civitanova all’Opera, già in questa prima edizione, si inserisca tra le migliori stagioni liriche e sono certo che il nostro pubblico si appassionerà allo spettacolo”.

La libertà è il tema centrale dell’opera. Floria Tosca, per non cedere ai ricatti di Scarpia e per non concedersi a lui, lotta per la sua libertà, anche se per essa deve macchiarsi di un crimine. Mario Cavaradossi e Cesare Angelotti si battono per i propri ideali politici e di libertà, per non assoggettarsi alla legge del più forte. E, alla fine, Floria Tosca si butta da Castel Sant’Angelo pur di non arrendersi all’oppressore.

Biglietti da 30 a 50 euro, ridotti da 25 a 45 euro; si possono comprare nei tre giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 18.30 alle ore 20.30 e in tutti i giorni di apertura del cinema Teatro Rossini. Disponibili anche su http://www.liveticket.it/teatridicivitanova, i possessori del BONUS CULTURA, possono acquistarli scegliendo la tariffa riservata 18app e Carta Docente.

Info: 0733/812936, www.civitanovaallopera.it.

da: Teatri di Civitanova