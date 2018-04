Controlli dei Carabinieri di Civitanova Marche, diversi automobilisti nei guai Molte le irregolarità riscontrate, tra cui quella riguardante un 47enne già colpito da un foglio di via obbligatorio

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 aprile i Carabinieri di Civitanova Marche hanno messo in atto un servizio capillare di controlli sul territorio, riscontrando in diversi casi delle violazioni al codice della strada e non solo.

Tra gli automobilisti sanzionati si sono particolarmente contraddistinti: un 46enne maceratese sorpreso al volante in una palese situazione di illegalità (luci non funzionanti, uso del cellulare, mancato uso delle cinture di sicurezza, mancata revisione del veicolo e mancanza in loco della patente di guida) e pertanto multato di 533€; una civitanovese alla guida di una Porsche Cayenne priva dell’assicurazione, scoperta che ha provocato il sequestro del veicolo e una sanzione pari a 1.062€; un uomo di nazionalità pakistana che non aveva mai conseguito la patente italiana, sanzionato di 5.000€.

Infine, finito nei guai anche un 47enne di origini rumene, già gravato da un foglio di via obbligatorio valevole per il territorio di Civitanova: per costui le forze dell’ordine hanno proposto la modifica del provvedimento a suo carico in un divieto di soggiorno, che comporterebbe il suo arresto a ogni singola violazione.