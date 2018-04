Iniziata la vendita dei biglietti per il concerto di Roberto Vecchioni a San Severino L'evento, parte di una manifestazione lunga tre giorni, avrà luogo sabato 28 aprile in piazza del Popolo

Sono disponibili, presso la Pro Loco di San Severino Marche, il Maracuja caffè di Macerata e online sul sito www.ciaotickets.com, i biglietti per il concerto di Roberto Vecchioni che si terrà in piazza Del Popolo sabato 28 aprile nell’ambito della manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la Brp Eventi, “Una Piazza per il Popolo”.

Sarà, questa, una tre giorni di festa e musica. Si comincia venerdì 27 con la musica latino americana dei Bombastik by Mia Clubbing, per poi passare all’attesissimo concerto di Vecchioni e, domenica 29, aperitivo e gran finale con dj set.

Il costo dei biglietti del concerto di sabato 28 è di 10 euro, per i posti in piedi, e 15 euro per quelli seduti. In questo caso i posti sono limitati.

L’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e pensato per ridare vita al centro storico di San Severino Marche, in una delle piazze più belle d’Italia nella classifica delle meraviglie del mondo nel 2015.