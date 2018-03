Scontro frontale tra due auto a Civitanova Marche, muore anziano di 79 anni La vittima, Augusto Lapponi, è deceduto sul colpo: inutile l'intervento dei soccorsi

Incidente stradale dal tragico epilogo quello avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 marzo a Civitanova Marche: un automobilista di 79 anni, Augusto Lapponi, ha infatti perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un’altra vettura.

L’impatto si è verificato lungo la strada Vicinale Caronte e ha visto coinvolte la Fiat 600 condotta dal 79enne e una Fiat Punto con a bordo due donne.

Se da un lato quest’ultime non hanno riportato conseguenze significative, per Lapponi non c’è purtroppo stato nulla da fare, dato che l’uomo è morto sul colpo rendendo vano l’intervento dei soccorritori. Presenti sul luogo dell’incidente Vigili del Fuoco, Polizia Locale e personale sanitario della Croce Verde.