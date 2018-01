Civitanova Marche, giovane vittima di un malore tratto in salvo in un bed & breakfast L'individuo, rimasto chiuso in un bagno, è stato soccorso da 118 e Vigili del Fuoco; si sospetta un caso di overdose

Un giovane sotto l’influsso delle sostanze stupefacenti è stato soccorso a Civitanova Marche nella serata di lunedì 29 gennaio: sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Il ragazzo, rimasto chiuso all’interno di un bagno nonché privo di conoscenza, si trovava presso un bed & breakfast quando ha accusato un malore.

Allertati dalle forze dell’ordine, i pompieri sono quindi giunti sul posto intorno alle 22.00 e hanno aperto un varco in modo tale da permettere l’intervento del personale sanitario, che ha intubato il giovane per poi condurlo in ospedale. Possibile che alla base dell’accaduto vi sia stata un’overdose.