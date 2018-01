San Severino, doppio incontro degli studenti con la campionessa paralimpica Nicole Orlando Gli appuntamenti, rivolti a ragazze e ragazzi degli istituti superiori, sono in programma per venerdì 2 e sabato 3 febbraio

125 Letture Sport

Promosso dall’associazione onlus Help S.O.S. Salute e Famiglia, in collaborazione con il Dipartimento di scienze motorie dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Divini” e con il patrocinio del Comune di San Severino Marche, venerdì 2 febbraio, dalle ore 11,20 alle 13,30, e sabato 3 febbraio, dalle ore 9,20 alle 12, si terrà un doppio incontro, rivolto agli studenti degli istituti superiori settempedani, con la campionessa paralimpica Nicole Orlando, vincitrice di ben quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi in Sudafrica. L’iniziativa si terrà al teatro Italia.

Nicole racconterà la sua esperienza e parlerà del libro “Vietato dire non ce la faccio” che ha scritto con Alessia Cruciani.

Venerdì 2 febbraio, in serata a partire dalle ore 20,30 presso il ristorante Villa Berta, cena con musica e animazione. Per prenotazioni tel. 3461858678 oppure 3200936738.